Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute ist der gesuchte Ort eine Einrichtung und Anlaufstelle in Ludwigshafen, die von einem nicht ganz unbekannten Konzern in einer nicht ganz unbekannten Straße geführt wird. Dort erhält man edle Tropfen aus aller Welt. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.