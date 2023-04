Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mitte 2024 endet die fünfjährige Legislaturperiode im Stadtrat – noch haben die Parteien Zeit, sich zu positionieren. Mit den Fraktionsvorsitzenden stecken wir schon mal die politischen Leitplanken ab. Für Peter Uebel (CDU) geht es um viel: Er will mit den Christdemokraten stärkste Kraft werden. Wie er das anpacken will, was in Ludwigshafen passieren muss und was er über eine erneute OB-Kandidatur denkt.

„Kommunalpolitik macht mir wirklich Spaß“, sagt Peter Uebel. Die Union setzte bei der OB-Wahl 2017 auf den Mediziner, als die damalige CDU-Oberbürgermeisterin Eva Lohse