Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Großveranstaltungen in Corona-Zeiten sind ein Problem. Christoph Heller hat Erfahrungen in der Organisation. Warum der 57-Jährige das Hafenfest abgesagt hat, was er von der 2-G-Regel fürs Filmfestival hält, ob und wie in der aktuellen Lage die Fasnacht in Ludwigshafen gefeiert werden kann.

Herr Heller, was sagen Sie als Ortsvorsteher für Süd zur Entscheidung, dass nur geimpfte oder genesene Besucher Zutritt zum Filmfestival bekommen?

Die 2-G-Regelung ist die richtige