Suhwan Lee (21) ist in Südkorea geboren worden und kam vor vier Jahren nach Deutschland. Er besucht das Wirtschaftsgymnasium in Mannheim und möchte später einmal als Steuerberater arbeiten. In Deutschland hat er für den TSV Schott Mainz in der A-Jugend-Regionalliga gespielt. Danach wechselte er zum SV Waldhof Mannheim II und zum VfB Gartenstadt. Seite Saisonbeginn läuft er für den Verbandsligisten ASV Fußgönheim auf.

Herr Lee, der ASV hat am Samstag bei der 0:2-Niederlage gegen Spitzenreiter TuS Rüssingen zum dritten Mal in Folge auf eigenem Platz verloren. War der Gegner zu stark?

