Ob Sylvia Schmidt geahnt hat, was sie mit dem Bild eines besonderen Fundstücks auslöst? Eine Schallplatte hat sie im Nachlass ihrer Mutter gefunden und ein Foto davon an die Redaktion geschickt. Der Tonträger stammt aus den späten 60ern – und ist von der RHEINPFALZ. Was es damit auf sich hat.

Mit dieser Nachricht fängt es an: „Ich habe schöne, alte Erinnerungen an die RHEINPFALZ.“ Das schreibt Sylvia Schmidt zu einem Foto,