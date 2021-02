Wie gern hätte ich diese Woche lautstark gesungen „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ und wäre dann in der Normalität aufgewacht. Wie sonst üblich, habe ich die Fastnachtszeit immer gern ausgekostet. Dann war die sich anschließende Fastenzeit so wohltuend entspannend und rückbesinnend auf das Wesentliche. Dieses Jahr geht das Wort Fastenzeit aber nicht so an mich.

„Alles anders“

„Diese Jahr ist alles anders“, diesen Satz kann ich bald nicht mehr hören, wenn da nicht die Hoffnung in mir aufkeimen würde, dass die sogenannte Normalität in Aussicht ist. So gehe ich nun durch die Fastenzeit und denke bereits an Ostern, was mich nicht nur stärker zum Frühling und zur möglichen Impfung bringt, sondern auch zu einem normalen Alltag, oder was ich so nenne.

Die Pandemie hat mich zumindest gelehrt, Normalität ist im Auge des Betrachters doch jeweils unterschiedlich. Wie sehr freue ich mich persönlich dennoch auf eine Tasse Kaffee im Straßencafé oder ebenso auf ein freundschaftliches Schulterklopfen bei uns auf dem Fußballplatz. So bedeutet Fastenzeit für mich diesmal Schritt für Schritt einüben von neuer Normalität. Dabei muss nicht alles so kommen wie vorher, aber ich muss mich wieder finden können in Vertrautem und Neuem!

Geduldig mit Gottes Hilfe

Und dafür lohnt es sich, mich geduldig mit Gottes Hilfe auf den Weg nach Ostern zu begeben. Dass diese Fastenzeit leicht wird, davon war nicht die Rede – aber voneinander zu wissen, das tut gut! Gemeinsam diese Wochen durchzustehen ist ein Training der besonderen Art. Danach werden wir aber wieder froh gemeinschaftlich singen und schunkeln können: Am Aschermittwoch ist alles vorbei!

Der Autor

Andreas Massion (59) ist Leiter der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Ludwigshafen-Süd.