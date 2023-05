Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Impfen ohne Voranmeldung: Am Dienstag und am Mittwoch konnten sich Bürger, die in Ludwigshafen leben oder arbeiten, bei einer Sonder-Impfaktion in der Walzmühle die Vakzine von Biontech oder Moderna spritzen lassen. Was bewegt die Menschen, dieses Angebot anzunehmen?

Ertem Iyi hat bereits einen Impftermin in der Tasche. Trotzdem kommt der 38-Jährige am Dienstag in die Walzmühle, denn sein regulärer Impftermin wäre erst am kommenden Freitag. Weil Ertem