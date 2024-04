Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz Käte Harms getroffen. Die 78-Jährige stammt aus Norddeutschland und wurde zur überzeugten Ludwigshafenerin.

Sie stammen aus Ludwigshafen?

Nein,