Wer in Ludwigshafen mit der Straßenbahn oder dem Bus unterwegs ist, muss sich ab 26. März vorübergehend auf viele Veränderungen einstellen. Bis 30. April wird die Haltestelle am Berliner Platz wegen Gleiserneuerungsarbeiten gesperrt – zahlreiche Umleitungen sind die Folge. Was sich ändert.

Ersatzhaltestelle

Laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) wird während der fünfwöchigen Bauzeit die Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße zum zentralen Umsteigepunkt zwischen den Stadtbahnlinien. Sie soll vorübergehend die Haltestelle am Berliner Platz ersetzen. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste sollen dagegen die Haltestelle Pfalzbau zum barrierefreien Umstieg nutzen. Als Ersatz für die Bushaltestelle am Berliner Platz wird eine Haltestelle in der Ludwigstraße eingerichtet: zwischen Wrede- und Kaiser-Wilhelm-Straße.

Stadtbahn-Linie 4 und 4A

Die Stadtbahnen werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Universität über Ludwigstraße, Ludwigshafen Rathaus, Handelshafen, Rheinstraße, Mannheim Rathaus/Rem, Paradeplatz und Schloss umgeleitet. Im Spätverkehr ab 21 Uhr wird die Linie am Mannheimer Hauptbahnhof geteilt. Die Bahnen verkehren jeweils zwischen Käfertaler Wald/Waldfriedhof und Mannheim Hauptbahnhof auf ihrem regulären Linienweg sowie zwischen Paradeplatz und Bad Dürkheim auf dem Umleitungsweg.

Linie 6, 6A und 6E

Die Linie wird zwischen Wittelsbachplatz und Ludwigstraße über Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße umgeleitet. Der Halt Schützenstraße entfällt. Ab 21 Uhr fährt die 6/6A ab Ludwigstraße über Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau, Bürgermeister-Kutterer-Straße, Hauptbahnhof, Marienkirche, Heinrich-Ries-Halle, Klinikum und Fichtestraße zum Ebertpark. Die Linie 6E wird eingestellt.

Linie 7

Diese Linie wird laut RNV während der Gleisarbeiten geteilt: in eine Ludwigshafener und eine Mannheimer Linie. In Ludwigshafen fährt die Bahn von Oppau kommend ab der Haltestelle Ludwigstraße über Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau, Bürgermeister-Kutterer-Straße, Hauptbahnhof, Marienkirche, Heinrich-Ries-Halle, Klinikum und Fichtestraße zum Ebertpark. In Mannheim fahren die Stadtbahnen der Linie 7 von Vogelstang kommend ab Nationaltheater über Rosengarten, Wasserturm und Strohmarkt zum Paradeplatz.

Linie 8

Diese Bahnen verkehren laut RNV mit einzelnen Fahrten zwischen den Haltestellen Rheinau Bahnhof und Mannheim Hauptbahnhof. Als Ersatz für die Fahrten von und nach Oppau verkehrt die Stadtbahnlinie E zwischen Oppau und Giulini über BASF, Rathaus und Berliner Platz.

Linie 9

Die Linie 9 wird zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Universität über Ludwigstraße, Rathaus, Handelshafen, Rheinstraße, Mannheim Rathaus/Rem, Paradeplatz und Schloss umgeleitet.

Linie 10

Die Stadtbahnlinie 10 entfällt. Fahrgäste mit Ziel Friesenheim können die umgeleitete Linie 7 nutzen. Die Haltestellen Rottstraße, Amtsgericht und Luitpoldhafen entfallen. Wer zum Luitpoldhafen möchte, kann die Buslinie 74 bis Bürgermeister-Krafft-Platz oder die Buslinie 77 bis Drehbrücke nehmen.

Busse

Die Buslinien, die sonst am Berliner Platz halten würden, fahren die Ersatzhaltestelle in der Ludwigstraße an. Keine Buslinie entfällt.

Im Netz

Alle detaillierten Umleitungen, insbesondere auch der Buslinien, sind im Netz unter www.rnv-online.de zu finden.