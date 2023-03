Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als 21 Jahre war Ulrich Hauptmann Pflegedienstleiter in einem Pflegeheim in der Gartenstadt. In der Altenpflege hat der 64-Jährige über vier Jahrzehnte lang gearbeitet. Worauf es dabei ankommt und was er sich für den anstehenden Ruhestand vorgenommen hat.

Es war ein fast schon legendärer Abend im Dr.-Hans-Bardens-Haus, dem in der Gartenstadt gelegenen Alten- und Pflegeheim der Stadt. Mitte Dezember 2019 stand die Weihnachtsfeier für die rund