Ben Salomo hat sich als Deutsch-Rapper einen Namen gemacht. Antisemitismus in der Szene war für ihn der Grund, auszusteigen. Jetzt ist Jonathan Kalmanovich, so sein bürgerlicher Name, für die Friedrich-Naumann-Stiftung in Sachen Prävention unterwegs. Gestern war er im Geschwister-Scholl-Gymnasium.

„Das Deutschland von heute ist nicht mehr das Deutschland der Nazis“, hat Ben Salomos Großvater 1981 zu seiner Familie gesagt, als sie voller Zuversicht von Israel nach Berlin zog.