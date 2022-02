Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute ist der gesuchte Ort eine Einrichtung in Ludwigshafen, die zuletzt häufiger im Blickpunkt stand. Die Einrichtung ist – mit über 3000 Mitarbeitern – eine der größten ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Und bis vor Kurzem arbeitete dort ein Mann, der inzwischen im Deutschen Bundestag sitzt. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.