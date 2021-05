Seit einigen Wochen veröffentlicht die Stadtverwaltung eigene Corona-Zahlen für Ludwigshafen. Die Daten weichen bei den Inzidenzwerten erheblich von den amtlichen Statistiken des Landes ab. Warum das so ist und welche Zahlen letztlich maßgeblich sind.

Wie kommen die amtlichen Inzidenzwerte zustande?

Das Gesundheitsamt bekommt eine Corona-Infektion von Laboren gemeldet. Diese Meldung erfolgte bis Jahresende per Fax, seit Januar auf einer Internetplattform. Mitarbeiter des Gesundheitsamts übertragen die Fälle dann in eine Meldesoftware und übermitteln die Fallzahlen an das Robert-Koch-Institut. Von dort holt sich das Landesuntersuchungsamt jeden Nachmittag die Fallzahlen und errechnet einen Inzidenzwert für Ludwigshafen – der Neuinfektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner ausweist. Dieser Wert ist der maßgebliche amtliche Wert, von dem sich Corona-Schutzmaßnahmen ableiten.

Stimmen die amtlichen Zahlen mit denen der Stadtverwaltung überein?

Nein. Die Stadt hat Mitte April damit begonnen, Fallzahlen für die Stadtteile auf der städtischen Homepage zu veröffentlichen und errechnet dazu jeweils Inzidenzwerte, die teils erheblich von den amtlichen Zahlen des Landesuntersuchungsamts abweichen. Das zeigt ein Beispiel: Am Dienstag meldete das Landesamt einen Inzidenzwert für Ludwigshafen von 122,5, die Stadtverwaltung meldete einen Wert von 91.

Warum weichen die Inzidenzwerte des Landesuntersuchungsamts von den Zahlen der Stadt ab?

Das liegt an der Datengrundlage. Die Stadtverwaltung bekommt vom Gesundheitsamt sogenannte Arbeitslisten übermittelt. Darauf sind Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer eines Infizierten vermerkt. Diese Listen sind dazu gedacht, die Einhaltung der Quarantäne überwachen zu können. Dies ist Sache des städtischen Ordnungsamts, das für den Infektionsschutz in der Stadt zuständig sind. „Man kann diese Listen nicht als Grundlage zur Errechnung eines Inzidenzwerts nehmen“, sagt Alexander Weber, Leiter der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz bei der Kreisverwaltung, die für das Gesundheitsamt zuständig ist.

Wo liegt das Problem?

Die Arbeitslisten zur Überwachung der Quarantäne zeigen nicht, wann welcher Fall gemeldet wurde. Für einen tagesaktuellen Inzidenzwert wäre es erforderlich, dass die Fälle vom Meldezeitpunkt her mit den Listen an das RKI übereinstimmen. Die Arbeitslisten werden von Mitarbeitern des Gesundheitsamts fortlaufend händisch geführt und beziehen sich auf einen anderen Zeitraum, sagt Alexander Weber. Der von der Stadt anhand dieser Listen ausgerechnete tägliche Inzidenzwert könne daher auch nicht mit den amtlich ermittelten Inzidenzwerten übereinstimmen. Der Landkreis habe wegen dieser Problematik darauf verzichtet, Inzidenzen für die Kreisgemeinden auszurechnen – und dies auch der Stadt empfohlen.

Wie aussagekräftig sind die auf der städtischen Homepage veröffentlichten Corona-Zahlen?

Die absoluten Fallzahlen zeigen ein Bild für die Stadtteile. Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, gibt es mehr Corona-Infektionen. Auch die Altersangaben zeigen, das die Pandemie mittlerweile jüngere Bevölkerungsgruppen erreicht hat. Die für die Stadtteile ausgerechneten Inzidenzwerte sind hingegen fragwürdig. Darauf weist die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage übrigens selbst hin: „Bitte beachten Sie, dass die Zahlen des Landesuntersuchungsamts (LUA) von den Zahlen der Stadt Ludwigshafen abweichen können. (...) Die in der Statistik des LUA geführten Daten sind verbindlich (...) .“

Warum veröffentlicht die Stadt trotzdem eigene Inzidenzwerte?

Eine entsprechende Anfrage ließ die Stadtverwaltung am Mittwoch unbeantwortet. Im Stadtrat begründeten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (beide SPD) die Veröffentlichung mit mehr Transparenz.

Könnte der Datenaustausch zwischen Gesundheitsamt und der Stadt verbessert werden?

Ja. Das Gesundheitsamt hat seit Kurzem eine neue Software in Betrieb, um die Corona-Infektionen zu erfassen und weiterzumelden. Die Kreisverwaltung ist derzeit dabei, die tagesaktuellen Daten 1:1 in einer Cloud für andere Verwaltungen zur Verfügung zu stellen. Darin enthalten sind auch Geo-Daten zu Infizierten, die es ermöglichten, Corona-Fälle auf einer interaktiven Karte darzustellen. Dies funktioniert allerdings noch nicht reibungslos.

Wie schätzt das Gesundheitsamt die aktuelle Corona-Lage ein?

„Die dritte Welle ist gebrochen. Die Fallzahlen bei den Neuinfektionen gehen zurück“, sagt Alexander Weber. Die Zahlen für Ludwigshafen seien aber weiter überdurchschnittlich hoch. Vor allem jüngere und „mittelalte“ Menschen in dicht besiedelten Vierteln, in denen auch Migranten leben, seien betroffen. „Das ist vor allem ein soziales Problem. Gewisse Bevölkerungsgruppen werden mit der Impfkampagne und den Corona-Schutzmaßnahmen nicht erreicht“, meint Weber. Es wäre daher wünschenswert, mobile Impfteams vor Ort zu schicken – so wie dies in Mannheim passiert. Das Land, das für die Zuteilung des Impfstoffs zuständig ist, lehne dies bisher aber ab, weil nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe.

Wo stehen wir in der Pandemie?

Das Gesundheitsamt rechnet derzeit nicht mit einer vierten Welle, aber immer wieder regionalen Ausbrüchen. Das Virus werde nie ganz verschwinden. Mit steigenden Impfzahlen und wärmeren Temperaturen werde sich die Lage aber entspannen.

Wie lauten die tagesaktuellen Corona-Zahlen?

Das Landesuntersuchungsamt meldet für Ludwigshafen am Mittwoch einen Inzidenzwert von 107,4 (693 akute Fälle). Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt demnach die Inzidenz bei 52,4 (351 akute Fälle).