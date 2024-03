17 neu aufgestellte Parkscheinautomaten im Westendviertel in der Südlichen Innenstadt haben in den vergangenen Tagen für viel Wirbel gesorgt. Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) und der Ortsbeirat beklagten, nicht darüber informiert gewesen zu sein. Bei Heller gingen Beschwerden von Anliegern und vor Ort Berufstätigen (Jugendamt, Erich-Kästner-Schule) ein. Die Stadtverwaltung rechtfertigte ihr Vorgehen mit Verweis auf das neue Parkraumkonzept in der Innenstadt. Ein Stadtsprecher betont nun im Nachgang, dass sich für Anwohner mit Bewohnerparkausweis durch die Parkscheinautomaten im Prinzip nichts geändert habe, weshalb eine direkte Information dieser Personen nicht vorgesehen gewesen sei. Für Autofahrer ohne Bewohnerparkausweis sei das Parken in dem 5000-Einwohner-Quartier nun kostenpflichtig, weil die Zwei-Stunden-Parkscheibenregelung nicht mehr bestehe. Diese werde durch die Parkscheinautomaten mit einer maximalen Parkdauer von zwei Stunden abgelöst. Die Beschilderung vor Ort werde entsprechend ergänzt. Eine eigenmächtige Verlängerung der Parkdauer durch erneutes Einstellen oder Weiterdrehen der Parkscheibe nach Ende der erlaubten Parkzeit sei verboten. Das bedeutet: Überziehen parkende Autofahrer die erlaubte Zeit um bis zu 30 Minuten, werden 20 Euro fällig, bei einer Überziehung bis zu einer Stunde 25 Euro. Bei bis zu zwei Stunden drohen 30 Euro Strafe, bei mehr als drei Stunden sogar 40 Euro, erläutert der Sprecher der Stadtverwaltung.