Swetlana Friedel war in ihrer Jugend eine erfolgreiche Rhythmische Sportgymnastin. Ihre Begeisterung für den Sport will sie als Trainerin an Kinder weitergeben. Im vergangenen Sommer trat die Limburgerhoferin bei der VT Frankenthal die Nachfolge von Petra Fließ an. Mit ihrem Engagement will sie dem Nachwuchs auch etwas zurückgeben.

Der Sport und die Mathematik haben Swetlana Friedels Leben wesentlich geprägt. Entdeckt und entwickelt hat sie die beiden Talente in ihrer russischen Heimat. Geboren wurde Friedel in der Millionenmetropole