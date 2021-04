LUDWIGSHAFEN. Aus dem Landesleistungszentrum der Kegler im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim ist nach schwierigen Zeiten 2000 der Classic-Treff geworden. Die moderne Anlage verfügt über neuste Bahntechnik und ist toll gestaltet. Heute macht den Keglern aber ein ganz anderes Problem zu schaffen.

Das Landesleistungszentrum wurde 1981 unter der Regie des Oggersheimers Keglervereins gegründet. Ein Jahr später wurde das Projekt, das über fünf Millionen Mark gekostet hatte und mit Geldern der öffentlichen Hand bezuschusst wurde, als Kegler-Paradies eingeweiht. Wie sich bereits 1983 herausstellte, hatten sich die Oggersheimer Kegler damit jedoch gewaltig verhoben. Nach der Austragung der deutschen Meisterschaften musste Konkurs angemeldet werden und die Lichter gingen aus. Über Jahre versuchten die Gläubiger und der Konkursverwalter eine Lösung zu finden. Sportminister Kurt Böckmann (CDU) und Oberbürgermeister Werner Ludwig (SPD) kämpften vergeblich hinter den Kulissen um eine Lösung.

Nachdem alle Bemühungen scheiterten, bekam Brauereibesitzer Walter Treiber am 31. Januar 1986 bei der Zwangsversteigerung beim Amtsgericht Ludwigshafen den Zuschlag. Damit erhielt Treiber, der Halle und Gelände im Erbbaurecht an den Keglerverein Oggersheim veräußert hatte, seine Rechte zurück. Um den Gesamtkomplex zu erhalten, musste er allerdings noch eine Summe zwischen 200.000 und 300.000 Mark aufbringen, um die Halle fertigzustellen. Seine Bemühungen waren erfolgreich, weil sich der Landessportbund Rheinland-Pfalz einschaltete. Nach langwierigen Verhandlungen war der Kauf perfekt. „Wir haben das Zentrum für 234.600 Mark erworben“, sagte LSB-Hauptgeschäftsführer Hans-Peter Schössler. Bei der Übergabe im November 1987 war LSB-Präsident Rolf Weiler hocherfreut ,,Für den Kegelsport in Rheinland-Pfalz ist dies ein besonderer Tag.“

Umbau binnen zwölf Wochen

Damit hatten die Kegler und auch das Landesleistungszentrum wieder eine Perspektive. Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer, da sich der Landessportbund mittlerweile aus Kostengründen aus allen Landesleistungszentren zurückgezogen hatte. Deshalb hatten die Kegler keine andere Wahl, als selbst die Verantwortung zu übernehmen. Federführend bei den schwierigen Verhandlungen waren der 2008 verstorbene Mutterstadter Horst Petschat, Präsident des Landesfachverbands Rheinland-Pfalz, und der Pirmasenser Karl Hutzler, Vorsitzender des Fachverbandes Kegeln Pfalz, der 2012 starb. Die Anlage, die im Besitz des Landesfachverbandes Rheinland-Pfalz ist, wird seit 2000 von der Sektion Classic betrieben, die seitdem ganze Arbeit geleistet hat. Eine bedeutende Rolle spielte dabei Claus Hatzenbühler, der 2008 verstorbene Chef der Freizeitkegler-Vereinigung Ludwigshafen.

Nach einer rekordverdächtigen Umbauzeit von nur zwölf Wochen steht eine der modernsten Zwölf-Bahnen-Anlage zur Verfügung. Neueste Bahntechnik sowie eine faszinierende Bahngestaltung sind für Spitzen-, Freizeit- und Breitensportkegler sowie die Zuschauer ein echtes Erlebnis. Mit Vergleichskämpfen der Männer und Frauen zwischen Rheinland-Pfalz und Kroatien wurde das Zentrum am 31. Januar 2002 offiziell eröffnet. ,,Die Anlage ist ein Schmuckstück. Um sie mit Leben zu füllen und zu erhalten benötigen wir etwas, was wir nicht kaufen können – Glück, Harmonie und Kameradschaft“, sagte Karl Hutzler in seiner Laudatio.

Aber durch die Spaltung der Kegler in Rheinland-Pfalz, die zur Gründung des Landesverbands Rheinhessen/Pfalz in der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU) führte, hat sich die Mitgliederzahl in der Sektion Classic verringert. Dies führte unter anderem dazu, dass die Bahnen bei Landesmeisterschaften nicht voll ausgelastet sind. Aktuell wird die Anlage vom SKC Mundenheim, BSG Giulini aus dem DCU-Landesverband Rheinhessen/Pfalz und der Freizeitkegler-Vereinigung genutzt. Zudem werden Landesmeisterschaften und Pokalwettbewerbe durchgeführt. Auch überregional ist der Classic-Treff eine gute Adresse, da quasi in jeder Saison deutsche Meisterschaften ausgetragen werden. Höhepunkt war 2010 die Durchführung des Weltpokals. Das aber kann man aktuell vergessen. Am Eingang steht ein Schild mit der Aufschrift: „Wegen Corona bis auf Weiteres geschlossen“.

Zahl der Teams schrumpft

Seit Juni 2014 ist Karl Diendorf, Vorsitzender Verwaltung der Sektion Classic im Landesfachverband, ehrenamtlich als Manager vor Ort tätig. Unterstützt wird er von Gattin Doris in der Küche. „Im Prinzip kommen wir geradeso klar. Wir müssen uns aber strecken“, informiert Diendorf. Ein Problem ist der personelle Rückgang bei den Keglern. So hat zum Beispiel die BSG Giulini nur noch zwei statt vier Teams. Der SKC Mundenheim ist von vier auf eine Mannschaft geschrumpft. Aber auch die Freizeitkeglervereinigung Ludwigshafen, deren Spieler etwas älter sind, musste Federn lassen. „Da diese Gruppe ebenfalls keine Bank mehr ist, ist unser Umsatz auf 70 Prozent eingebrochen“, verdeutlicht Diendorf.