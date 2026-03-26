Seit dem vergangenen Jahr betreiben Sabine Amelung und Michaela Jäkel im Bahnhof von Limburgerhof eine Malschule. Nun sollen dort auch Ausstellungen stattfinden.

Früher war hier die Schalterhalle. Bis der Zug eingefahren ist und man sich auf den Weg machen konnte nach Ludwigshafen, Neustadt oder vielleicht noch viel weiter weg, war das der Platz zum Warten, hier konnte man lesen oder – als es noch keine Handys gab – vielleicht einfach seinen Gedanken nachhängen. Ein Aufenthaltsraum soll das nun wieder werden und seine besondere Atmosphäre mit den hohen Decken zum Nachdenken anregen. Zumindest manchmal – wenn in der Malschule keine Kurse stattfinden.

„fünfmal“ heißt das Konzept von Sabine Amelung und Michaela Jäkel, das Kunst von Kolleginnen und Kollegen in die Malschule holen soll. Geplant ist, für zwei bis drei Wochenenden im Jahr die Malschule zum Ausstellungsort zu machen und künstlerische Positionen miteinander in Dialog zu bringen. Für 2026 sind drei Termine festgelegt: am Himmelfahrtswochenende, Mitte September und um den Jahreswechsel. Der Ablauf soll dabei immer gleich sein: Freitags wird aufgebaut und die Kunst im Raum inszeniert. Samstags ist ab 10 Uhr geöffnet, und ab 17 Uhr findet die Vernissage statt – mit dem Format „Fünf Fragen an die Kunst“. Sonntags soll die Ausstellung in der temporären Galerie noch einmal von 11 bis 16 Uhr geöffnet sein.

Großes Interesse bei Künstlern

Klasse statt Masse – das ist die Idee der beiden Kuratorinnen. „In einer Welt der Reizüberflutung bietet die Beschränkung auf fünf Werke pro Thema eine klare Struktur, die sowohl für Laien als auch für Fachpublikum attraktiv ist“, schreiben sie in ihrem Konzept. Und: Man wolle bewusst „mit der Hektik des Pendelns“ brechen und „punktuelle, intensive Spotlights“ setzen.

Als sie Künstlerinnen und Künstler aus ihrem Netzwerk angeschrieben und von der Idee berichtet hätten, habe es ein großes Interesse und eine Rücklaufquote von fast 100 Prozent gegeben, erzählt Sabine Amelung. Was aber sicher nicht nur an den schönen Fotos von den leeren Räumen und dem beeindruckenden Eingangsbereich der Malschule lag und daran, dass jeder Künstler und jede Künstlerin zunächst einmal interessiert sein dürfte, seine Arbeit an einem neuen, bisher unbekannten Ort zu präsentieren. Sondern vor allem daran, dass Amelung und Jäkel selbst seit Jahren, nein, Jahrzehnten bestens vernetzt sind in der regionalen Szene und zum Beispiel sehr aktiv waren in den Druckwerkstätten des BBK, die früher in der Alten Feuerwache in Mannheim ihre Heimat hatten. Amelung und Jäkel, die selbst in Limburgerhof arbeiten, ist es „ein Herzensanliegen“, nun Kultur in die Gemeinde zu bringen.

Linie, Konzept, Schrift

Die erste Auflage von „fünfmal“ wird nun also am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Mai, stattfinden – und gleich mit fünf in der Region sehr bekannten Namen aufwarten: Geplant sind Beiträge von Werner Degreif, Klaus Fresenius, Rainer Negrelli, Andrea Niessen und Anna Siebert. Der Mannheimer Werner Degreif ist bekannt für seine raum- oder mindestens mehrere Wände oder Tapeten füllenden Zeichnungen. Klaus Fresenius aus Speyer knüpft an einen 2014 in Limburgerhof veranstalteten Kurs im meditativen Tuschezeichnen an. „Abschied von der Erde“, eine Auseinandersetzung mit Franz Schuberts gleichnamigem Lied, ist der Beitrag des Mannheimer Rainer Negrelli. Die Speyererin Andrea Niessen setzt sich in der Installation „zur Arbeit“ mit der täglichen Vernetzung und Verknüpfung auseinander. Und Anna Siebert aus Ilvesheim schließlich zeigt „Red Refuge“, eine Serie von Zeichnungen, die mit rotem Tintengelschreiber angefertigt worden sind.

„Linie“ ist das übergreifende Thema dieser Gruppenausstellung. „Wir sind nicht nur gespannt auf die Arbeiten, sondern auch darauf, was die Künstlerinnen und Künstler wissen möchten: voneinander, persönlich, zur Kunst oder zur Gesellschaft“, sagt Sabine Amelung. Die nächsten Themen haben Michaela Jäkel und sie auch schon festgelegt. Im September soll es um „Konzept“ gehen und am Jahresende um „Schrift“. Mit – unter anderem – Illig & Illig, Anna Laibach, Konstantin Voit, Michael Volkmer, Stefanie Buffy Werner und Jürgen Hatzenbühler haben schon einige bekannte Künstlerinnen und Künstler für die folgenden Ausgaben zugesagt, bevor die erste überhaupt über die Bühne gegangen ist. Sabine Amelung und Michaela Jäkel sind jedenfalls überzeugt davon, dass ihr Konzept ein Erfolg werden wird: „Das ist ein Bildungsangebot für alle. Auch für uns.“