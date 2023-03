Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: Überraschend nach nur wenigen Monaten endete das Engagement des Mechtersheimer Ralf Gimmy beim Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen. Der 60 Jahre alte Trainer verrät, wie’s weitergeht, was aus der Skatrunde mit seinen Kumpels in Rheingönheim wird – und deutet einen bemerkenswerten Gedanken an.

War’s das nun mit Ralf Gimmy als Trainer?

Das könnte passieren. Corona hilft, zur Ruhe zu kommen, Abstand zu gewinnen. 31 Trainerjahre, fünf Aufstiege, die