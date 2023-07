„Spring mit Malaika!“ So lautet das Motto eines Live-Events für den guten Zweck mit Leichtathletik-Superstar Malaika Mihambo direkt vor der Rhein-Galerie auf dem Platz der Deutschen Einheit. Die Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin im Weitsprung kommt nach Angaben des Einkaufscenters am Mittwoch, 19. Juli, nach Ludwigshafen. Dort wird sie in ihrer Funktion als „Mineralwasser-Botschafterin“ gemeinsam mit der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser zwischen 13 und 18 Uhr Menschen rund um die Rhein-Galerie in Ludwigshafen motivieren, einen Sprung für den guten Zweck zu tun: Für jeden weiten Hüpfer, kleinen Hopser oder großen Satz wird eine Spende an ihren Verein „Malaikas Herzsprung“ gehen. Darüber wird unter anderem Grundschulkindern die Mitgliedschaft in Leichtathletikvereinen finanziert. Ob Springen, Hüpfen oder Hopsen – alles ist der Ankündigung zufolge erlaubt, wenn es darum geht, die Spendensumme hochzutreiben. Aber immer aus dem Stand oder der Hocke. Alle Altersgruppen können mitmachen, denn jeder Sprung zähle: Die Deutschen Mineralbrunnen werden pro gesprungenen 50 Zentimetern einen Euro an den Verein der 29 Jahre alten gebürtigen Heidelbergerin stiften, die kürzlich von einer Muskelverletzung ausgebremst wurde.