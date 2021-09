Die Sonderimpfaktion im Landesimpfzentrum wird fortgesetzt. Laut Stadt können Menschen ab dem Alter von zwölf Jahren auch am 16., 23. und 30. September zwischen 9.30 und 18.30 Uhr ohne Anmeldung und Termin für eine Corona-Impfung in die Walzmühle kommen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die in Ludwigshafen wohnen oder arbeiten. Minderjährige müssen von einer sorgeberechtigten Person zum Impfen begleitet werden. An den genannten Donnerstagsterminen gibt es Erstimpfungen plus einen verbindlichen Zweitimpfungstermin bei einem niedergelassenen Arzt. Zur Verfügung stehen mRNA-Impfstoffe sowie der Vektorimpfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, der nur einmal verabreicht werden muss. Bisher haben laut Stadt 4700 Menschen von den Sonderimpfaktionen in der Walzmühle Gebrauch gemacht. Seit dem 12. Juli war es an 37 Tagen möglich, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen.

30. September letzter Öffnungstag

Ab Mitte September ist das Impfzentrum laut Stadt nur noch an einigen ausgewählten Tagen geöffnet, etwa für noch ausstehende Zweitimpfungen oder eben die Sonderimpfaktion. Nach dem 30. September wechselt das Impfzentrum in einen Standby-Modus. Dabei bleibt die Infrastruktur vor Ort erhalten. Zum Jahresende endet das Mietverhältnis.