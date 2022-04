In Baden-Württemberg gelten laut Landesregierung ab Sonntag, 3. April, nur noch die Basisschutzmaßnahmen des Infektionsschutzgesetzes. Dies betrifft insbesondere die Anordnung von Masken- und Testpflichten in bestimmten Einrichtungen. Kontakt- und Zugangsbeschränkungen gibt es nicht mehr. Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen in Mannheim gilt in Gebäuden der Stadt zunächst weiter eine Maskenpflicht. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Als ausreichend wird dabei eine medizinische Maske angesehen, empfohlen wird aber eine FFP2-Maske. Diese Maskenpflicht gilt sowohl für die Rathäuser und die Bürgerservice-Standorte als auch für die weiteren städtischen Einrichtungen. Ausstellungsbesuche in den städtischen Museen sind von der Maskenpflicht ausgenommen.