In einem Brief an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat Lee Roy Rohrbach, ehemaliger Personalratsvorsitzender der Mannheimer Abfallwirtschaft, die Sauberkeit rund um seinen Wohnort in der Rohrlachstraße im Hemshof beklagt. Nach einigen Wochen Wartezeit sei hier von städtischen Mitarbeitern endlich einmal aufgeräumt worden. Doch schon kehren die Probleme wieder. Geblieben seien auch die Ratten auf dem Baugrundstück für die Kindertagesstätte an der Schanzstraße.

Bei einem Spaziergang mit der RHEINPFALZ um das Karree von Rohrlachstraße, Schanzstraße und Kanalstraße macht Rohrbach auf die Problempunkte aufmerksam.