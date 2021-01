Für das Landesimpfzentrum in der Walzmühle in Ludwigshafen wird weiteres Personal gesucht. Laut Stadt werden insbesondere Apotheker, Notfall- und Rettungssanitäter gebeten, sich als Helfer zu registrieren. Das geht online auf der Webseite des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums. Die lokalen Koordinatoren kommen dann auf die Freiwilligen zu. In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt 31 Impfzentren.

