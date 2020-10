Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Dienstagabend den 14. Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Ein Mann, laut Stadt „unter 50 Jahre alt“, sei in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben. Außerdem kamen in der Quadratestadt bis Dienstagnachmittag 42 neue bestätigte Corona-Fälle hinzu. Die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 1577. Die Inzidenzzahl der Stadt Mannheim liegt (Stand Montagnachmittag) laut Landesgesundheitsamt bei 67,9. Sie gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangen sieben Tagen neu angesteckt haben