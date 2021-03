Eine gute und eine weniger gute Nachricht gibt aus der Blies-Grundschule im Stadtteil West: Die zweite Testung in einer der beiden Wechselgruppen einer dritten Klasse durch ein mobiles Impfteam des auch für Ludwigshafen zuständigen Kreisgesundheitsamts haben am Montag nach RHEINPFALZ-Informationen keine weiteren positiven Fälle ergeben. Es bleibt in dieser sogenannten Gruppe A also bei zwei Fällen von Virusmutationen, die Anfang März bei zwei Jungen nachgewiesen worden sind.

Aus der Gruppe B dieser dritten Klasse ist hingegen ein positiver Fall gemeldet worden. Aktuell gibt es aber keine Informationen darüber, ob es sich um eine Mutation handelt. Getestet wurden neben den Schülern auch die zuständigen Lehrkräfte. Die Grundschule in der Krummlachstraße besuchen insgesamt rund 290 Mädchen und Jungen.

