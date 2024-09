In Ludwigshafen sind zwischen Sonntag und Montag mehrere Motorroller gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, um die Taten aufzuklären.

Ein Motorroller, der in der Bliesstraße abgestellt war, wurde beschädigt neben einem Feldweg im Bereich der Bayreuther Straße gefunden. Der Besitzer eines weiteren Rollers, der in der Rollesstraße parkte, fand sein Fahrzeug beschädigt in einem nahegelegenen Park.

Zwei in der Heinigstraße und der Geibelstraße gestohlene Motorroller sind bislang nicht wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 2500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.