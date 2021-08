Im städtischen Alten- und Pflegeheim in der Gartenstadt gibt es weitere Corona-Fälle. Nach Angaben von Klinikum-Chef Hans-Friedrich Günther sind sieben Bewohner und drei Mitarbeiter des Heims positiv getestet worden. Unterdessen steigt die Anzahl der Covid-19-Patienten im Klinikum.

Im Hans-Bardens-Haus leben derzeit 173 Senioren in fünf Wohnbereichen. 50 Mitarbeiter betreuen die alten Menschen. Am Sonntag ist zunächst bei einer Mitarbeiterin ein Corona-Test positiv verlaufen. Sie arbeitete in einem der fünf Wohnbereiche. Am Montag wurden drei Seniorinnen – 88, 91 und 93 Jahre alt – positiv getestet. Die 88-Jährige wurde mit leichten Symptomen ins Klinikum eingeliefert.

Daraufhin wurden alle Bewohner und Mitarbeiter getestet. Demnach haben sich in dem ursprünglich betroffenen Wohnbereich vier Bewohner und drei Mitarbeiter infiziert. Die Hoffnung, dass sich der Corona-Ausbruch auf diese eine Wohngruppe begrenzt, hat sich nicht erfüllt. Drei weitere Bewohner – zwei Frauen (93 und 91 Jahre alt) und ein Mann (82) – aus zwei anderen Wohnbereichen des Hauses sind am Mittwoch ebenfalls positiv getestet worden. Alle drei Senioren zeigten laut Klinikum-Chef Günther keine Symptome. Alle anderen Testergebnisse seien negativ. „Wir werden am Wochenende erneut alle Bewohner testen“, kündigte Günther an.

Bewohner müssen auf Zimmern bleiben

Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, müssen die infizierten Bewohner auf ihren Zimmern bleiben. Die infizierten Mitarbeiter wurden nach Hause in Quarantäne geschickt. Das gesamte Heim ist für Besucher geschlossen. „Wir haben zusätzlich angeordnet, dass auch die nicht infizierten Bewohner auf ihren Zimmern bleiben und dort versorgt werden sollen“, sagt Günther. Am Mittwoch wurden außerdem alle anderen Mitarbeiter des Heims getestet, die Ergebnisse liegen am Donnerstag vor.

Mehr Patienten im Klinikum

Unterdessen werden immer mehr Covid-19-Patienten im Klinikum behandelt. Aktuell liegen dort neun Corona-Patienten sowie eine Reihe Verdachtsfälle, die isoliert auf Normalstation untergebracht sind. Drei Patienten werden auf der Intensivstation beatmet. Noch gebe es keinen Kapazitätsengpass, sagt Günther. Das Klinikum habe zusätzlich zur Infektionsstation die im Sommer eingerichtete Covid-Station mit 16 Betten in Betrieb genommen. Die Hälfte sei mit Verdachtsfällen belegt. Bei steigendem Bedarf stünden auf der „Covid-Station“ acht zusätzliche Intensivbetten und bis zu 20 Normalbetten zur Verfügung.