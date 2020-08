Nach Tier Mobility und Bird wird mit Lime ab Freitag, 14. August, ein drittes Unternehmen E-Scooter zum Verleih anbieten. Mit zusammengezählt „über 1000 Scootern“ in Ludwigshafen und Mannheim startet die US-amerikanische Firma mit einem deutlich größeren Fuhrpark als ihre Mitbewerber.

Die ersten E-Scooter werden bereits Donnerstagabend aufgestellt, wie Alexander Graf von Pfeil, Deutschland-Manager bei Lime, im RHEINPFALZ-Gespräch sagt. Wie viele Scooter ganz genau in Mannheim und in Ludwigshafen stehen sollen, wolle man „aus Wettbewerbsgründen“ nicht sagen. Wegen der höheren Einwohnerzahl sollen es in Mannheim etwas mehr sein als auf der anderen Rheinseite. Lime bietet seine Leihroller bislang in 18 Städten bundesweit an und ist eigenen Angaben zufolge weltweit in mehr als 30 Ländern aktiv. Ab Mitte März hatte das Unternehmen wegen der Corona-Pandemie vorübergehend alle Scooter wieder aus den Städten entfernt. „Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, sich dort anzustecken, wollten wir das Risiko minimieren“, sagt von Pfeil. Seit Ende April wurden wieder die ersten Scooter verteilt.

Mit Städten im Gespräch

Vor dem Start in Ludwigshafen und Mannheim habe man mit beiden Städten Gespräche geführt und schriftlich Rahmenbedingungen festgehalten, sagt von Pfeil – etwa dazu, wie die Scooter in der Stadt zu verteilen sind.

Ausleihe über App

Lime-Scooter können mit dem Smartphone über eine App ausgeliehen werden. Laut Alexander Graf von Pfeil ist es Lime wichtig, „alle Bereiche der Stadt abzudecken. Auch die, die schlechter mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen sind“ – also weiter entfernte Stadtteile. Ein Dienstleister sei regelmäßig in der Stadt unterwegs, um Scooter mit leerer Batterie oder beschädigte Fahrzeuge einzusammeln. Die Scooter haben laut Lime eine Reichweite von fast 40 Kilometern pro Akkuladung.