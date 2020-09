Bis Ende 2021 wird das Ludwigshafener Rathaus geräumt. Für rund 300 Mitarbeiter der Stadtverwaltung müssen deshalb Ausweichquartiere angemietet werden. Die Stadtplanung und die Bauaufsicht werden im Bürotrakt des ehemaligen Halberg-Verwaltungsgebäudes (3100 Quadratmeter) am Rheinufer Süd untergebracht, die Stadtkasse zieht in die neue TWL-Zentrale in der Bismarckstraße (Mitte) im umgebauten ehemaligen Kaufhofgebäude um und wird dort das dritte Obergeschoss belegen (1400 Quadratmeter). Der Bauausschuss hat der Anmietung zugestimmt, wie die Stadt weiter mitgeteilt hat. Für die Bürgerdienste, das Standesamt, die IT und die Gebäudewirtschaft sind laut Verwaltung bereits Standorte gefunden. Da die Mietverträge jedoch noch nicht unterzeichnet sind, machte die Stadt dazu noch keine näheren Angaben. Bekannt ist, dass auch das Shell-Haus in Süd genutzt werden soll. Die Mietzeit der Ausweichquartiere ist noch offen, da sie von der weiteren Entwicklung eines neuen Rathauses abhängig sei. Die Standortfrage für einen Neubau ist noch nicht entschieden worden.