Qualifizierung und Förderung gehen auch in der Corona-Krise weiter: Die Arbeitsagentur Ludwigshafen und das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen investieren nach eigenen Angaben in diesem Jahr 40 Millionen Euro in die Weiterbildung ihrer Kunden. Mit Beginn der Pandemie Mitte März mussten zunächst alle bereits gestarteten Bildungsmaßnahmen in Präsenzform unterbrochen werden. Die verantwortlichen Bildungsträger in der Region reagierten darauf mit alternativen Angeboten in digitaler Form. „Dieses schnelle Umdenken kam unseren Kunden zugute, die ihre Weiterbildung nicht unterbrechen mussten, sondern fortsetzen und teilweise sogar abschließen konnten“, erklärt dazu Anja Winnefeld als Geschäftsführerin des Jobcenters. „Wir stehen im ständigen Austausch mit den Bildungsträgern, um aus der Krise zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam nach neuen, kreativen und flexiblen Wegen zu suchen.“

„Wichtige Instrumente zur Arbeitsförderung“

In einer beruflichen Welt, die sich stets wandele und neue Herausforderungen mit sich bringe, seien Weiterbildung und Qualifizierung wichtige Instrumente zur Arbeitsförderung. Daher würden die geplanten finanziellen Mittel auch im Corona-Krisen-Jahr nicht gekürzt, sondern investiert. „Unser Ziel ist es, die geplanten Weiterbildungsmaßnahmen unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen bis zum Jahresende umzusetzen“, sagt Benjamin Wehbring. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit.