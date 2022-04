Am Klinikum Ludwigshafen wird es vorerst weiterhin eine Masken- und Testpflicht geben. Grund dafür seien die weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen in der Region und die nach wie vor angespannte Lage in den Krankenhäusern, wie eine Sprecherin des Hauses mitteilt. „Wir werden unseren Patientinnen und Patienten weiterhin ein hohes Sicherheitskonzept bieten, um keine unnötige Gefahr einer sich ausbreitenden Infektion einzugehen“, sagt Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther. Es gelte weiterhin eine Maskenpflicht für alle. Ebenso bleibe der Besucherstopp bestehen. Patientenbesuche seien in Ausnahmefällen mit Genehmigung des behandelnden Arztes möglich. Zudem werden laut Klinikum alle Patienten, Besucher, Begleitpersonen und Mitarbeiter ungeachtet des Impf- oder Genesenenstatus getestet.