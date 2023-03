Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den 1930er-Jahren ist hierzulande der „Aussatz “ lediglich eine böse Erinnerung, über die man sich Schauermärchen erzählt. Bis sich ein gebürtiger Ludwigshafener in seiner neuen Heimat Brasilien die Seuche einfängt. Und was jetzt? Eine Spurensuche anlässlich des Weltlepratags am Sonntag.

Der Tonfall des Schreibens, das die diplomatische Vertretung des Deutschen Reiches in São Paulo an das Auswärtige Amt in Berlin richtet, verrät eine gewisse Dringlichkeit.