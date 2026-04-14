Der Ludwigshafener Lennart Nies ( TV Maikammer) hat mit Lauf-Partnerin Clara Bormann in der Mixed-Wertung souverän den Duo-Marathon beim Marathon Deutsche Weinstraße mit Start und Ziel am Weintor in Bockenheim gewonnen. Bormann lief zunächst die erste Etappe von Bockenheim bis zum Bad Dürkheimer Stadtplatz und übergab das Staffelholz an Nies. Der aktuelle Pfalzmeister im Berglauf, Marathon und 10km-Straßenlauf siegte in der Zeit von 2:36:12 Stunden mit knapp 18 Minuten Vorsprung.

Über die Marathondistanz siegte Luise Staudt vom Ludwigshafener SV07 (W35) in 3:29:03. Erik Bruer (LC Schifferstadt) finishte in 3:24:10 als Neunter der Hauptklasse Männer.

David Mahnke aus Ludwigshafen (Rennwerk Heidelberg) siegte in der Hauptklasse der Männer (Zweiter Gesamt) auf der Halbmarathondistanz in 1:14:35. Dritte der W35 wurde Rebecca Buchwald (Ludwigshafener Lauf-Club) in 1:46:19 Stunden. Ihre Clubkameraden Kilian Koszo, Jürgen Vorloeper, Matthias Schmitt und Heiko Jöckle belegten die Plätze vier in der Jugend U20 (1:38:26, 5), der M50 (1:40:45, 8), der M50 (1:44:23) und elf in der M40 (1:35:16).