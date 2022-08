Zum 18. Mal heißt es von 25. August bis 3. September „Wein und Genuss“. Auf über 500 Quadratmetern bieten auf den Kapuzinerplanken etwa 30 renommierte Weingüter und Weinhändler ihre Produkte aus aller Welt an. Besonders stark vertreten ist die Pfalz. Deidesheim ist in diesem Jahr zentraler Weinort. Es wird eine Fläche gestaltet, bei der auch der traditionelle Geißbock aus der Weinstraßen-Gemeinde nicht fehlen darf. Begleitet wird er von den bekannten Weingütern wie von Bassermann-Jordan, Mehling und Margaretenhof. Stammgast seit vielen Jahren ist das Weingut Hammen aus Rheinhessen. Dazu gehören aber auch Weine aus Spanien, Italien, Südafrika und Frankreich. Ebenfalls im Angebot: der traditionelle Saumagen der Metzgerei Hambel. Präsentieren wird sich die Sektkellerei Schlumberger aus Wien, die Urlaub in der Pfalz macht und auch den berühmten Grünen Veltliner mitbringt. Eine klassische Cocktailbar, die in der Vergangenheit viel Zuspruch fand, wird es auch bei der 18. Auflage der Veranstaltung geben.

Das Weindorf ist von 25. August bis 3. September täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.