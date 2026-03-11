Bei vollem Magen verhungern – dieses Schicksal trifft Jahr um Jahr viele Jungstörche. Denn statt Würmern und Käfern verfüttern die Elterntiere oft Gummiringe und Plastikmüll.

Auf den Wiesen und Feldern im Rhein-Pfalz-Kreis gehören sie vom Frühjahr bis zum Herbst zum gewohnten Bild: prächtige Weißstörche, die auf der Suche nach Nahrung durch die Gegend staksen. Alleine in Böhl-Iggelheim gibt es ein Dutzend Nester, die jedes Jahr aufs Neue von Brutpaaren besetzt werden. Nicht alle, aber doch einige sorgen regelmäßig für Nachwuchs. Bis zu vier flügge Jungtiere in einem Nest sind für das Jahr 2025 am Standort Böhl-Iggelheim auf einer Nesterkarte verzeichnet, die auf der Internetseite der Aktion Pfalzstorch abrufbar ist. Bei vielen Nestern steht allerdings eine Null, was jedoch nicht zwingend bedeutet, dass die Störche nicht erfolgreich gebrütet haben.

Immer wieder finden sich am Boden entkräftete oder tote Jungtiere. Ihre Bäuche sind oft prall gefüllt, und dennoch verhungern die Tiere. Der Grund: Gummiringe und Plastikmüll, den sie oder die Elterntiere versehentlich für Würmer und Insekten gehalten haben. „Jedes Jahr gibt es Fälle“, klagt Kurt Przybylowicz. Der 62-Jährige kümmert sich um die Vogelwelt seiner Gemeinde und hat schon viele betroffene Störche in die Tierarztpraxis gebracht. Im vergangenen Jahr waren es gleich drei Jungtiere, die von ihrem Leid erlöst werden mussten. „Helfen kann man da nicht mehr“, weiß der Böhl-Iggelheimer.

Gewölle aus Gummi

Bei der Untersuchung des Mageninhalts quollen unzählige Gummiringe hervor. Allein die Menge, die ein Tier im Bauch hatte, hat 419 Gramm auf die Waage gebracht. Platz für richtige Nahrung bleibt in so einem Fall nicht. Der Storch muss elendig verhungern.

Diesen Storch hat Kurt Przybylowicz im vergangenen Jahr in die Tierarztpraxis gebracht, wo er von seinem Leid erlöst werden musste. Sein Magen war randvoll mit Gummiringen, so dass er mit vollem Magen hungern musste. Foto: Kurt Przybylowicz / oho

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viele Gummiringe im Magen eines Storchs landen können, genügt es manchmal schon, sich unter einem Nest umzusehen. Auf dem Böhler Kerweplatz muss Kurt Przybylowicz nicht lange suchen, um Gewölle zu finden. So nennt man ein Knäuel unverdaulicher Nahrung, das ein erwachsener Storch im Gegensatz zu den Jungtieren wieder hervorwürgen kann. Das Gewölle unter dem Böhler Nest besteht fast ausschließlich aus ineinander verschlungenen Gummiringen.

Verlässliche Zahlen, wie viele Störche in der Pfalz pro Jahr an Gummiringen und Plastikmüll sterben, gebe es nicht, erklärt Jessica Lehmann, Leiterin des Rheinland-Pfälzischen Storchenzentrums in Bornheim (Kreis Südliche Weinstraße). Nicht alle Tiere würden gefunden, sagt sie und geht von einer hohen Dunkelziffer aus. „Wir wissen auch nicht, wie viele Vögel auf dem Vogelzug verenden.“ Sicher sei nur: „Es ist ein ganz schlimmer Tod.“

Mit Ringen wird Gemüse gebunden

Viele der Gummiringe finden die Störche auf den Feldern, denn dort werden sie genutzt, um Gemüse wie Frühlingszwiebeln und Radieschen zusammenzubinden. Gummis, die den Erntehelfern herunterfallen, bleiben oft liegen. „Es müsste danach einer übers Feld laufen und die ganzen Gummis einsammeln“, nennt Jessica Lehmann eine Möglichkeit, das Problem zumindest zu reduzieren.

Vogelfreund Kurt Przybylowicz hat die Ringe von drei verendeten Jungstörchen für den guten Zweck verkauft. Damit verbunden ist eine Patenschaft für einen der jungen Störche, die überlebt haben und mit den anderen in den Süden gezogen sind. Die Patenurkunden wird der 62-Jährige bald überreichen. Foto: Julia Köller

Noch besser wäre es ihrer Ansicht nach aber, ganz auf das Binden mit Gummiringen zu verzichten. Für Radieschen etwa gebe es Vollernter, mit denen das Gemüse ohne Grünzeug geerntet werde. So könne es später lose verpackt werden. „Aber der Handel springt nicht darauf an“, bedauert sie. Die Verbraucher seien offenbar überzeugt, dass Radieschen mit ihrem Grün gesünder seien. Dabei halte sich das Gemüse ohne die Blätter länger frisch, erklärt Lehmann. Bei Frühlingszwiebeln gibt es auch aus ihrer Sicht derzeit keine Alternative außer Bindegarn, das jedoch wesentlich aufwendiger in der Anwendung sei. „Wir wissen, dass der Storch Baumwollgarn weniger bis gar nicht frisst“, sagt die Expertin. Gummiringe dagegen halte der Storch aufgrund ihrer Form und Haptik für Würmer.

Die Farbe sei dabei vollkommen egal, ergänzt Lehmann, die ihre Aussage auf einen eigenen Versuch mit unterschiedlich eingefärbtem Futter stützt: „Es war kein Unterschied bei der Futterwahl zu erkennen.“ Manche Landwirte verwenden blaue Gummiringe – auch, um zu verhindern, dass Störche diese fressen. Doch die verendeten Störche belegten, dass dies keine Lösung ist. Im Mageninhalt fanden sich auch viele blaue Exemplare.

Verbraucher müssten umdenken

Vielversprechender ist da schon ein Ansatz, den Andrea Schneider vom Referat Obst und Gemüse des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd nennt: „Manche Landwirte geben die Gummiringe mit einer Art Pfandsystem an die Erntehelfer aus“, sagt sie. So werde ein Anreiz geschaffen, nicht benötigte Gummiringe wieder zurückzubringen.

Die Diplom-Agraringenieurin bestätigt, dass der Einzelhandel das Bündeln der Radieschen vorgebe. Letztlich müsse ein Umdenken beim Verbraucher stattfinden, damit sich dies ändere. Die Verbraucher sieht sie allerdings auch noch in einer anderen Hinsicht in der Pflicht. Sie seien ebenfalls dafür verantwortlich, dass viele Gummiringe in der Natur landen. „Viele schneiden das Grün ab und schmeißen es mit den Gummiringen in den Komposteimer“, erklärt sie. „So geht der Kreislauf weiter.“

Auch Jessica Lehmann betont, dass die Schuld nicht nur bei der Landwirtschaft zu suchen ist. Die Gummiringe im Kompost sind ihr ebenfalls ein Dorn im Auge. Auf die Frage, was der Verbraucher tun kann, sagt sie ganz klar: „Gummis im Hausmüll entsorgen und nicht im Kompost!“ Das gelte für jeglichen Plastikmüll.

Gummiringe auf Wegen entsorgen

Doch leider fänden die Störche noch andere Wege, Plastik zu fressen. „Wertstoffhöfe sind eine weitere Quelle“, erklärt die Fachfrau. Im Gewölle von Störchen habe man bereits Ohrstöpsel, Silikonstücke, Schnuller und Armbänder gefunden. In Weinbergen fräßen die Tiere auch die Blitzbinder, die sie mit Käfern verwechselten. Und es handele sich keineswegs um Einzelfälle: „Mindestens in jedem dritten Gewölle ist Plastikmüll.“

Davon, selbst über die Äcker zu laufen und Gummiringe einzusammeln, rät Jessica Lehmann ausdrücklich ab. „Die Felder sind in Privatbesitz“, mahnt sie. Herumliegende Gummiringe auf den Wegen solle man jedoch aufheben und entsorgen. Und man könne durchaus die Vorarbeiter der Erntehelfer auf Verunreinigungen ansprechen, ergänzt Andrea Schneider. „Es sind alle gefordert, etwas bewusster zu sein und besser darauf zu achten“, meint sie.

Dafür setzt sich auch Kurt Przybylowicz ein, der die Ringe der drei verendeten Jungstörche für einen guten Zweck eingesetzt hat. „Sie sollten nicht umsonst gestorben sein“, sagt er. Für je 50 Euro konnten Menschen die Ringe erwerben und bei der Aktion Pfalzstorch Pate für junge, noch sehr lebendige Störche werden. Über den Erlös freut sich vor allem die Vogelwelt, denn dieser wird in Vogelfutter investiert.

Kontakt

Wer hilflose oder verletzte Vögel findet, kann sich bei Kurt Przybylowicz unter Telefon 0157 86184241 melden.