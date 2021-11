Im „Kursbuch Wohnen 2021“, das demnächst veröffentlicht wird, steht’s drin: Bis 2035 hat die stetig wachsende Stadt Ludwigshafen mit derzeit rund 177.000 Einwohnern einen Bedarf von knapp 2500 zusätzlichen Wohnungen. Vorgestellt hat das Werk im Rathaus zuletzt Werner Appel, der stellvertretende Leiter des Bereichs Stadtentwicklung. Wie der 56-Jährige im RHEINPFALZ-Interview berichtet, sind stadtweit derzeit etwa 800 Wohnungen im Bau – in verschiedenen Projekten über mehrere Stadtteile verteilt. „Es laufen Planverfahren für fast 2300 Wohneinheiten in allen Preisklassen und allen Lagesegmenten. Das ist eine Intensität, wie ich sie hier in den letzten 30 Jahren nicht erlebt habe“, sagt der Friesenheimer. Allein im „Ludwigs-Quartier in der Südlichen Innenstadt sind auf dem ehemaligen Halberg-Gelände 830 Wohneinheiten geplant, darunter fast 300 Apartments für Studenten.