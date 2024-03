Die Erneuerung der Sitzbänke auf dem Ludwigsplatz in der Innenstadt hat das Grüne Forum bei der Sitzung des Ortsbeirats Süd am Dienstagabend angeregt – vergeblich. Denn die dafür notwendigen rund 22.000 Euro seien bei der aktuellen Haushaltslage der Stadt nicht drin, sagte Gabriele Bindert, zuständig für städtische Grünflächen. Der Zustand der 22 Holzbänke werde regelmäßig überprüft. Sie hoffe auf ehrenamtliches Engagement, etwa beim nächsten Freiwilligentag, um die Sitzgelegenheiten in Schuss zu halten.