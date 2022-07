Schwetzingen. Der Schlossgarten in Schwetzingen wird sich zum Jahresende nicht wie geplant in eine magische Weihnachtswunderwelt mit aufwendiger Lichtinstallation verwandeln. Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mitteilen, hat der Kooperationspartner die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Energiekrise und damit verbundener Planungsunsicherheiten abgesagt.

Unter dem Motto „Tauch ein in die Welt der 1000 Lichter“ sollte vom 25. November bis zum 30. Dezember im Schwetzinger Schlossgarten die Weihnachtswunderwelt stattfinden. Geplant war eine größere Lichtinstallation, um die Grünanlage mit ihrem barocken Teil und dem englischen Landschaftsgarten in ein winterliches Lichtermeer zu verwandeln. Bunte Lichtshows und beleuchtete Bäume sollten die Installation ergänzen.

Lichterfest findet statt

Als Hauptgrund für die Absage habe die mit der Veranstaltung betraute Firma die vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gestiegenen Kosten für Personal und Technik angeführt, berichtet Sandra Moritz, die Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen. „Wir bedauern sehr, dass die Weihnachtswunderwelt nicht stattfinden kann, können die Entscheidung unseres Kooperationspartners jedoch nachvollziehen.“

Andere Veranstaltungen am Schloss Schwetzingen sollen nach derzeitigem Stand noch stattfinden. So zum Beispiel das traditionelle Lichterfest am 23. Juli oder Musik im Park vom 28. Juli bis zum 6. August, wie die Schlossverwaltung mitteilt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) hat vor Kurzem die zweite Krisenstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Demnach sollen Verbraucher jetzt den Gasverbrauch reduzieren, um über den Winter zu kommen.