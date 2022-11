Zuhause ist er eigentlich zwischen Paragrafen und Gesetzen, doch neben seinem Beruf als Jurist bei der Stadtverwaltung engagiert sich Tobias Ohr auch ehrenamtlich. Aktuell steckt er viel Herzblut in das Projekt Weihnachtspäckchenkonvoi – und bringt von Ludwigshafener Kita-Kindern gepackte Päckchen nach Moldawien.

Wenn der Weihnachtspäckchenkonvoi am 3. Dezember startet und Kurs auf Osteuropa nimmt, dann wird Tobias Ohr ihn als Lkw-Fahrer anführen. „Das ist eine große Ehre“, sagt der stellvertretende Leiter des Bereichs Rechts bei der Ludwigshafener Stadtverwaltung, der extra Urlaub genommen hat, um dabei sein zu können. Transportieren wird der 45-Jährige jede Menge Päckchen, die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder Erzieherinnen für Kinder in den ärmsten Regionen Bulgariens, Moldawiens, Rumäniens und der Ukraine gepackt und an Sammelstellen abgegeben haben.

„Den Weihnachtspäckchenkonvoi gibt es seit vielen Jahren. Ich bin in diesem Jahr das erste Mal dabei und möchte sehen, wie unsere Unterstützung vor Ort ankommt“, sagt Ohr. Besonders fleißig wurden auf seine persönliche Initiative hin Päckchen in Ludwigshafens städtischen Kindertagesstätten gepackt.

Tobias Ohr, Mitarbeiter der Ludwigshafener Stadtverwaltung. Foto: Stadt Ludwigshafen / Martin Hartmann

Insgesamt werden dieses Jahr 33 Sattelzüge mit rund 150.000 Weihnachtspaketen sowie sechs Reisebusse mit Helfern und Ersatzfahrern aus ganz Deutschland am 3. Dezember in Hanau starten. Das Ziel: so viele Kinder wie möglich am Zauber der Weihnachtszeit teilhaben zu lassen. „Für etliche von ihnen ist es das einzige Geschenk, das sie zu Weihnachten bekommen. Nur noch wenige Tage, dann geht es endlich los“, fiebert Ohr dem Konvoi-Start entgegen.

Waisenhäuser, Schulen und Kindergärten

Die Reise, die ihm selbst und dem insgesamt rund 200-köpfigen Team bevorsteht, ist durchaus strapaziös. Der Konvoi fahre ohne Übernachtung durch, halte unterwegs lediglich für kurze Tankstopps, Fahrerwechsel und Verpflegung an. Geschätzte Fahrzeit: rund 35 Stunden. Ohr selbst wird mit seiner Lkw-Kolonne Chisinau ansteuern, die Hauptstadt Moldawiens. „Von dort fahren wir Waisenhäuser, Schulen und Kindergärten an, überbringen den Kindern persönlich ihre Weihnachtspäckchen.“ Untergebracht seien die ehrenamtlichen Helfer mit Isomatte und Schlafsack in karitativen Heimen, Pfarrhäusern oder auch Waisenheimen.

Im kommenden Jahr hofft Tobias Ohr dann auch eine Sammelstelle für den Weihnachtspäckchenkonvoi in Ludwigshafen aufbauen zu können. „Mit meiner eigenen Erfahrung als Fahrer kann ich dann auch überzeugend auf städtische Speditionen und Betriebe zugehen, um Fahrzeuge oder weitere Fahrer für künftige Konvois zu akquirieren.“

Noch Fragen?

Der Weihnachtspäckchenkonvoi ist ein Projekt, bei dem sich Kinder für Kinder in Osteuropa einsetzen. Gemeinsam mit den Eltern werden Weihnachtspäckchen gepackt und an Sammelstellen zusammengeführt. In diesem Jahr fährt der Konvoi vom 3. bis 10. Dezember nach Bulgarien, Moldawien und Rumänien. In Chisinau werden zwei Sattelzüge umgepackt auf ukrainische Fahrzeuge mit dem Ziel Odessa in der Ukraine. Weitere Informationen gibt es unter weihnachtspaeckchenkonvoi.de im Internet.