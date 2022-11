Der Deutsche Rotary Chor lädt wieder zum Mitsingen ein: Am Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr, findet in der katholischen Kirche St. Josef in Friesenheim ein Benefizkonzert zugunsten der Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus statt. Dargeboten wird das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, als Solisten treten auf: Stefanie Dasch, (Sopran), Victoria Rieser (Alt), Andreas Wagner (Tenor) und Matthias Horn (Bass). Neben dem Deutschen Rotary Chor sind auch der Ludwigshafener Cäcilienchor und das Heidelberger Kantatenorchester zu hören. Eintritt: 25 Euro, Schüler/Studenten ermäßigt 15 Euro. Kartenreservierung unter www.deutscher-rotary-chor.de – Kartenabholung und Bezahlung an der Abendkasse ab 18.15 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.