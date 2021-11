Ab Dienstag, 23. November, gilt auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt – wie berichtet – die 2G-Regel: Nach Angaben der Stadtmarketinggesellschaft Lukom dürfen nur noch Geimpfte und Genese die umzäunte Fläche des Markts betreten. Dazu wird es einen zentralen Eingang mit Nachweiskontrolle geben. Beim Eintritt müssen entweder der digitale oder analoge Impfpass plus Ausweis vorgezeigt werden, Genesene benötigen eine Bestätigung der Genesung plus Ausweis. Beim Anstehen an den Ständen gilt weiterhin die Maskenpflicht. Kinder bis einschließlich elf Jahren sind von der Regelung nicht betroffen, Kinder ab zwölf müssen den Schülerausweis vorlegen.

Dynamik der Pandemie Rechnung tragen

In Abstimmung mit dem Betreiber des Winterdorfs vor der Rhein-Galerie, Ralph-Peter Nickel, hat die Lukom aktuell festgelegt, dass sowohl der seit 10. November geöffnete Weihnachtsmarkt am Berliner Platz als auch das Winterdorf auf dem Platz der Deutschen Einheit ab 23. November eine Zugangsbeschränkung nach der 2G-Regel umsetzen werden. Mit dieser Maßnahme wollen beide Veranstalter der Dynamik der aktuellen Pandemie-Entwicklung Rechnung tragen, so die Lukom.