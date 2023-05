Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 40 Buden auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt am Berliner Platz sind seit Mittwoch offen. Die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ist am 21. November, 18 Uhr – dem Montag nach dem Totensonntag, wie die Marketinggesellschaft Lukom als Ausrichter ankündigt. Dann startet auch der Weihnachtsmarkt am Mannheimer Wasserturm mit 150 Buden.

„Es ist seine besondere Aufenthaltsqualität, die den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt auszeichnet“, sagt Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. „Wir bieten den Besuchern