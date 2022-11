Der Weihnachtsmarkt am Mannheimer Wasserturm öffnet vom 21. November bis 23. Dezember seine Tore. Weihnachtliches, Wärmendes, Kunsthandwerk aus aller Welt, Geschenkideen sowie Essen und Trinken – damit werben die Veranstalter. An den rund 150 geschmückten Hütten gibt es traditionellen Weihnachtsschmuck, 3D-Weihnachtskarten, handgemachte Halsketten, Naturseifen und Badekugeln, Essige und Öle und vieles mehr. Das kulinarische Angebot ist reich: unter anderem Wraps, Flammkuchen, Dampfnudeln, Baumstriezel und vieles vom Grill. Die 18 Meter hohe begehbare Weihnachtspyramide beherbergt ein Café im ersten Stock. Die Orgel des über 130 Jahre alten Etagenkarussells lockt mit ihren festlich-fröhlichen Klängen. Kinderriesenrad, Märchenkarussell und Kindereisenbahn sind bei den Kleinen beliebt. Auf der Bühne am Wasserturm treten täglich um 18 Uhr Chöre, Musik-Ensembles, Vereine und Jugendliche auf. An den Wochenenden lädt der Nikolaus des Round Table Mannheim Hilfe Kinder nachmittags zum Fotoshooting ein. Der Erlös fließt in verschiedene Kinderprojekte. Am Sonderstand „Informieren und Helfen“ verkaufen Ehrenamtliche Selbstgemachtes zugunsten sozialer Projekte. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 21 Uhr. Infos zum Ludwigshafener Weihnachtsmarkt finden Sie hier.