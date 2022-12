„Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt ist fulminant gestartet“, zieht Christoph Keimes, Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom), Bilanz für die erste Hälfte des Marktes, der noch bis 23. Dezember auf dem Berliner Platz geöffnet ist. „Für den frühen Anfang wurden wir zunächst von einigen belächelt, aber der Besucherandrang hat uns in der Entscheidung bestärkt“, so Keimes. Und auch nach Eröffnung der Weihnachtsmärkte in den Nachbarkommunen sei auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt gegenüber den Vorjahren ein deutlich überdurchschnittlicher Besucherandrang zu verzeichnen. „Wir sind Anziehungspunkt in der Region“, findet Keimes, „so darf es weitergehen!“ Auch Thomas Herzberger, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Pfälzer Bunds, zeigt sich äußerst zufrieden. „Wir sind erstmals ein touristischer Weihnachtsmarkt, berichtet er von vielen amerikanischen Soldaten aus Kaiserslautern und Ramstein, aber auch Gästen etwa aus Wiesbaden und Frankfurt. Hervorragend angenommen werde das Riesenrad, das in diesem Jahr dafür sorge, dass unzählige Fotos des Ludwigshafener Weihnachtsmarkts in den sozialen Netzwerken zu sehen sind.