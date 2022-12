Auch zum Feuerwerk am Samstag, 17. Dezember, 19.30 Uhr, auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt rechnet die Marketinggesellschaft Lukom mit einem großen Besucherandrang. Andreas Wollenschläger vom Weinheimer Unternehmen AW Pyrotechnik erläutert die besondere Choreographie: „Das Feuerwerk beinhaltet überwiegend pyrotechnische Effekte, die in Südeuropa – Italien, Spanien, Portugal und Südfrankreich – zu besonderen feierlichen und würdevollen Anlässen, etwa in der Osternacht, zu Stadtjubiläen oder eben zu Weihnachtsmärkten verwendet werden. Charakteristisch sind eine sehr hohe Intensität und Frequenz an Effekten, blinkende und lange glitzernde Buketts, vielfältige Fächer-Aufstiegsformationen, insgesamt also sehr verspielte Effekte, gekrönt von einem dominanten Finale in tiefem und edlen Brokatgold.“

Fahrt mit dem Riesenrad

Der Wormser Riesenrad-Betreiber Göbel bietet nach Lukom-Angaben auch an diesem Abend eine Feuerwerksfahrt an, bei der sich das Spektakel aus ganz besonderen Blickwinkeln erleben lasse. Gebucht werden können derzeit nur noch wenige, jeweils komplette Gondeln zu einem Pauschalpreis von 59 Euro pro Gondel, inklusive einem Liter Glühwein. In einer Gondel haben bis zu sechs Personen Platz. Der Einstieg ins Riesenrad läuft ab 19.15 Uhr. Die Buchung ist wahlweise direkt am Riesenrad vor Ort auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt oder im Buchungsportal unter https://tickets.goebel-worms.de/RRLU/ möglich.

Christoph Keimes, Geschäftsführer der Lukom, die den seit 9. November laufenden Weihnachtsmarkt veranstaltet, blickt auch dem zweiten Feuerwerksabend voller Zuversicht entgegen: „Nach dem erfreulichen Zuspruch beim ersten Feuerwerk erwarten wir auch beim zweiten einen großen Besucherandrang.“