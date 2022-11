Pünktlich zu Beginn des Ludwigshafener Weihnachtsmarkts auf dem Berliner Platz bietet die Tourist-Information in dessen direkter Nachbarschaft ab 9. November in ihrem Verkaufssortiment erstmals auch eine Weihnachtskugel mit Ludwigshafener Motiv an. Auf „mattiert-warmem Rot-Ton“ zeige die Kugel mit feiner weißer Linienführung Konturen markanter Gebäude und Bauwerke der Stadt am Rhein. „Die in unserem Hause entworfene Grafik wird ergänzt durch den geschwungenen Schriftzug ,Ludwigshafen am Rhein’“, erläutert Christoph Keimes, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom, die Betreiberin der Tourist-Info ist und auch den Weihnachtsmarkt veranstaltet.

Stückpreis: 5,90 Euro

Festlich, dezent und mit einem Durchmesser von acht Zentimetern sei die Kugel aus Glas ein repräsentativer Hingucker. Keimes zufolge ist seie in Deutschland hergestellt und über eine Koblenzer Firma bezogen worden. „Wir freuen uns, dass Ludwigshafen auf diese Weise auch einen kleinen Beitrag zu einer glanzvollen Weihnacht in heimischen Wohnzimmern hier in dieser Stadt, bestimmt aber auch in ganz anderen Ecken dieser Welt leisten kann.“

Erhältlich ist die Kugel ab sofort bei der Tourist-Info am Berliner Platz 1 zum Preis von 5,90 Euro.