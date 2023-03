Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Silence“ – Stille, ist nicht das, was man von einem Konzert erwartet. Das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen hat sein Weihnachtskonzert in der Herz Jesu Kirche so genannt. Und gespielt wurden Werke, die eigentlich nicht für Blasorchester entstanden sind.

Gleich zur Eröffnung gab es ein Stück, das eher das Gegenteil von Stille ist: Die Toccata und Fuge in d-Moll von Johann Sebastian Bach wird gerne gespielt, wenn Organisten mal alle Register