Zum vorweihnachtlichen „Rudelsingen“ laden Ulric Wurschy und Volker Becker am 6. Dezember ins Kulturzentrum Das Haus ein. Gesungen werden Weihnachtsklassiker aus aller Welt. Mitmachen kann jeder, ob musikalisch oder nicht.

Beim Rudelsingen geht’s um Gemeinsamkeit und Spaß. Am Nikolaustag steht ein vorweihnachtliches Programm mit internationalen Weihnachtsklassikern auf dem Programm. Wer noch nie beim „Rudelsingen“ dabei war, kann sich bedenkenlos dazugesellen, denn Vorkenntnisse werden nicht gebraucht, versprechen die Organisatoren. Das Konzept gibt es schon länger. Die Idee ist simpel: Menschen kommen zusammen, um miteinander Musik zu erleben. Generationenübergreifend wird der eigene Gesang Teil eines großen Chores. Rockklassiker treffen auf Schlager, Chansons und Radio-Hits auf Opernarien. Die bunte Mischung frischt Erinnerungen an die Entstehungszeit der Hits auf. Die Organisatoren begleiten das Publikum instrumental von Song zu Song und geben den Ton an.

„Weihnachtslieder begleiten uns seit der Kindheit, das wird für jeden ein schönes Wiedersingen“, sagt Vorsänger Ulric Wurschy, der von Volker Becker am Piano unterstützt wird. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert. Los geht’s um 19.30 Uhr im Kulturzentrum in der Bahnhofstraße. Karten zum Preis von 14 Euro gibt’s im Netz auf www.rudelsingen.de. An der Abendkasse kosten die Tickets einen Euro mehr. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.