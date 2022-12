Auch in diesem Jahr bietet die Abteilung Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen wieder Weihnachtsfeiern für Seniorinnen und Senioren an. Am Freitag, 9. Dezember, 14 Uhr, beginnt die Weihnachtsfeier im Vital-Zentrum, Raiffeisenstraße 24. Am selben Tag gibt es laut Verwaltung ab 15 Uhr die Weihnachtsfeier im Seniorenwohnhaus „August Wagner“, Luitpoldstraße 99. Im Seniorenwohnhaus „Franz Wolf“, Kallstadter Straße 9, steht die Weihnachtsfeier dann am Donnerstag, 15. Dezember, ab 14 Uhr, auf dem Programm, und im Seniorenwohnhaus „Franz Siegel“, Wegelnburgstraße 59, am selben Tag ab 15.30 Uhr. Im Seniorentreff „Hemshof Aktiv“, Fabrikstraße 21 (Eingang Schmale Gasse 19), findet die Weihnachtsfeier am Freitag, 16. Dezember, ab 14 Uhr, statt. Zuletzt wird dann im Café Alternativ, Rohrlachstraße 76, am Mittwoch, 21. Dezember, ab 14 Uhr gefeiert.