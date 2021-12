Der 18. „Ludwigshafener Weihnachtscircus“ vor der Eberthalle startet am Mittwoch, 22. Dezember, mit seinen Vorstellungen. Festliche Premiere ist um 16 Uhr, eine zweite Vorstellung um 19 Uhr. An Heiligabend gibt es nur eine Vorstellung um 11 Uhr, zu der Kinder freien Eintritt haben. Zu Gast in Ludwigshafen ist die Zirkusfamilie Riedesel bis 2. Januar.

Clownerie, Tierdressur, Akrobatik

Mit 16 Programmpunkten von Clownerie über Tierdressur bis hin zu Akrobatik will die Zirkusfamilie das Publikum begeistern. „Maximal 500 Gäste pro Vorstellung“ kommen laut Zirkussprecher Gerd Hübner ins Zelt. Es gilt die 2G-plus-Regel: „Auf den letzten Drücker kommen, geht diesmal leider nicht.“ Einzelheiten zu Terminen, Kartenerwerb, Programm und aktuelle Covid-Regeln sind unter www.ludwigshafener-weihnachtscircus.de zu finden.